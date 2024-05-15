Менеджер по продуктам Lenovo ThinkBook в Китае рассказал в социальной сети Weibo о планах AMD внести существенные изменения в наименования и классификацию своих мобильных процессоров, начиная с предстоящего семейства Strix Point, сообщает Guru3D со ссылкой на ITHome.
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AMD откажется от суффиксов -U, -HS и -H в наименованиях своих мобильных процессоров. Эти суффиксы обозначают различные уровни тепловой мощности (TDP): суффиксом -U обычно обозначаются процессоры с TDP по умолчанию 28 Вт, регулируемым в диапазоне от 15 до 30 Вт; процессоры с суффиксом -HS имеют мощность по умолчанию 45 Вт с возможностью регулировки от 35 до 54 Вт; версии -H имеют те же характеристики, что и модели -HS. Вместо этого AMD создаст единый модельный ряд, который будет охватывать весь диапазон тепловой мощности (TDP) от 15 до 45 Вт. Суффикс HX останется, но его смысл изменится.
Предполагается, что таким образом AMD пытается оптимизировать предложение и сделать мобильную линейку более универсальной для устройств различного класса. Новый подход может упростить тестирование для производителей оборудования, но покупателям будет сложнее оценить уровень быстродействия ноутбука.
Ранее в Сети был замечен процессор AMD с наименованием Ryzen AI 9 HX 170, вероятно, подобным образом компания будет именовать все будущие процессоры Strix Point.