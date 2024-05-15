Сообщается, что они больше не будут делиться на классы по мощности.

Менеджер по продуктам Lenovo ThinkBook в Китае рассказал в социальной сети Weibo о планах AMD внести существенные изменения в наименования и классификацию своих мобильных процессоров, начиная с предстоящего семейства Strix Point, сообщает Guru3D со ссылкой на ITHome.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

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AMD откажется от суффиксов -U, -HS и -H в наименованиях своих мобильных процессоров. Эти суффиксы обозначают различные уровни тепловой мощности (TDP): суффиксом -U обычно обозначаются процессоры с TDP по умолчанию 28 Вт, регулируемым в диапазоне от 15 до 30 Вт; процессоры с суффиксом -HS имеют мощность по умолчанию 45 Вт с возможностью регулировки от 35 до 54 Вт; версии -H имеют те же характеристики, что и модели -HS. Вместо этого AMD создаст единый модельный ряд, который будет охватывать весь диапазон тепловой мощности (TDP) от 15 до 45 Вт. Суффикс HX останется, но его смысл изменится.

Машинный перевод с китайского. Источник изображения: Weibo, 思考未来啊

Предполагается, что таким образом AMD пытается оптимизировать предложение и сделать мобильную линейку более универсальной для устройств различного класса. Новый подход может упростить тестирование для производителей оборудования, но покупателям будет сложнее оценить уровень быстродействия ноутбука.

Ранее в Сети был замечен процессор AMD с наименованием Ryzen AI 9 HX 170, вероятно, подобным образом компания будет именовать все будущие процессоры Strix Point.