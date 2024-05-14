Компьютер не будет работать под управлением Windows.

Рынок игровых портативных устройств развивается во многих направлениях. Есть пользователи, предпочитающие современные игры с высоким разрешением и высокой частотой кадров, а есть поклонники ретро, чья единственная цель — наслаждаться старыми играми с оттенком современных технологий, в частности, благодаря ярким красочным экранам. Есть также поклонники эмуляторов, и те, кто просто предпочитает устройства подобного класса.

Источник изображения: AYN, VideoCardz

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AYN, судя по всему, готовит продукт для второй категории пользователей: их новая система весит всего 320 граммов, сообщает VideoCardz. Таким образом, AYN представляет альтернативу Pocket S от AYANEO, которая весит 420 граммов.

Вес — лишь одна из особенностей, основное внимание уделяется Mini LED дисплею, которые до сих пор не устанавливались на игровые портативные устройства. По данным AYN, экран будет обеспечивать максимальную яркость 1100 нит, коэффициент контрастности 1000000:1 и охват цветовой гаммы sRGB 155%.

По данным AYN, система 320g не будет работать под управлением Windows. Скорее всего, это либо Android, либо другая система на базе Unix. О процессоре, используемом в этом устройстве, ничего не сообщается, но, учитывая форм-фактор и позиционирование, оно, скорее всего, не нацелено на высокую производительность.

Более подробная информация ожидается в ближайшее время, поскольку компания поделится новыми подробностями на своём официальном канале в Discord.