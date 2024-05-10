Кожух теперь имеет тёмно-коричневый оттенок вместо серебристого.

В ассортименте видеокарт компании MSI появилась модель GeForce RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X, сообщает VideoCardz. За исключением цвета новинка идентична Ventus 3X, кожух теперь имеет тёмно-коричневый оттенок вместо серебристого.

Источник изображения: MSI

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Модель оснащается 2,5-слотовой системой охлаждения с тремя фирменными вентиляторами Torx 4.0 и медной пластиной в основании. Для дополнительного питания используется один 16-контактный разъём (12+4). Видеокарта имеет заводской разгон, профиль с частотой 2655 МГц можно активировать через фирменное программное обеспечение MSI Center. Заявленный TGP видеокарты составляет 285 Вт. Среди других особенностей и преимуществ: применение DrMOS, дополнительные предохранители и комплектный кронштейн. Цена не уточняется.

Источник изображения: MSI

В GeForce RTX 4070 Ti SUPER используется графический процессор AD103 с 8448 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X. Видеокарта была представлена NVIDIA в начале этого года вместе с двумя другими модификациями SUPER.