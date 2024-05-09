Похоже, относительно текущего поколения мощность не изменится.

NVIDIA проводит тестирование и проверку систем охлаждения для игровых видеокарт GeForce RTX 50 семейства Blackwell, сообщает Wccftech со ссылкой на Benchlife. Ресурс заявляет, что тестируемые системы охлаждения рассчитаны на видеокарты мощностью от 250 до 600 Вт. Если это правда, в будущем поколении энергопотребление и тепловыделение видеокарт может не измениться относительно текущих решений.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

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Ожидается, что игровые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 будут представлены во второй половине года. Инсайдеры высказывают различные мнения по поводу предстоящего запуска. По одной из версий, в этом году компания может успеть выпустить только RTX 5090, по другой версии, сначала на рынке появится RTX 5080, а затем RTX 5090 — обе в этом году. Так или иначе, первыми на рынке появятся флагманские видеокарты для энтузиастов.

Также в Benchlife заявляют, что AMD якобы не выпустит какие-либо видеокарты Radeon RX 8000 в 2024 году.