Реализован производительный профиль Performance согласно спецификациям Intel.

Компания MSI выпустила для материнских плат Intel Z790 новые BIOS, приняв во внимание последние требования Intel по настройкам питания процессоров Core 13- и 14-го поколений, сообщает ComputerBase.

Источник изображения: MSI

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MSI внедрила производительный профиль (Performance) стандартных настроек питания Intel Default Settings и сделала его выбором по умолчанию. Пользователи по-прежнему могут вручную увеличить лимиты через BIOS, ознакомившись с предупреждением о потенциальной нестабильности системы при выборе более агрессивных настроек.

Источник изображения: MSI

При первом входе в BIOS пользователи могут выбрать настройки питания Intel Default Settings в окне CPU Cooler Tuning, которое появляется автоматически. Производительный профиль Intel Default Settings предполагает, что для флагманских процессоров Core 13- и 14-го поколений с индексом K долговременный лимит мощности PL1 будет установлен на уровне 125 Вт, кратковременный PL2 на уровне 253 Вт, а ток не будет превышать 307 А. Остальные параметры Intel Default Settings приводятся в таблице.

Источник изображения: MSI

Профили MSI Tower Air Cooler и Water Cooler выходят за рамки спецификаций Intel Default Settings, даже Extreme профиля, применять их нужно с осторожностью. Так, Tower Air Cooler подразумевает повышение лимитов PL1 и PL2 до 288 Вт, тока до 512 А, а в профиле Water Cooler лимитов, по сути, нет.