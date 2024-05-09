Также появилась информация о возможных конфигурациях.

Несколько процессоров Intel Panther Lake были замечены в Coreboot, сообщает Wccftech. Это модели со степпингами A0 и B0, идентификаторами 0xC06C0 и 0xC06C1. Эти идентификаторы относятся к линейке Panther Lake-P для ноутбуков. В дополнение к этому также были перечислены PCI идентификаторы интегрированной графики в вариантах GT3 и GT2. Всё это намекает на то, что у Intel уже есть готовые образцы процессоров Panther Lake и они тестируются в лабораториях.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

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Ожидается, что процессоры Intel Panther Lake дебютируют во второй половине 2025 года, после запуска производства по технологии Intel 18A. По слухам, эти процессоры будут использовать архитектуру P-ядер Cougar Cove и архитектуру E-ядер Skymont. В них будет встроен ещё более производительный нейронный блок, который обеспечит двукратный прирост производительности относительно решения в процессорах Lunar Lake. Помимо прочего, в процессоры Intel Panther Lake может быть встроена графика Celestial, Xe 3-го поколения.

Источник изображения: Coreboot, Wccftech

Как сообщает VideoCardz, Twitter (заблокирован в РФ) блогер @Prakhar6200 раскрыл некоторые спецификации Intel Panther Lake в серии сообщений. Этот человек не известен какими-либо достоверными утечками, но информация согласуется с другими слухами. Блогер утверждает, что процессоры Panther Lake-U получат конфигурацию 4P+0E+4LP и 4 ядра графики Xe3, а Panther Lake-H — конфигурацию 4P+8E+4LP и от 4 до 12 ядер графики. Также утверждается, что графика Xe3 на 40% быстрее Xe2 и один только графический процессор обеспечивает до 120 TOPS производительности ИИ, а весь чип — 170 TOPS. Последнее звучит сомнительно, поскольку процессоры Panther Lake должны иметь очень мощный NPU, а значит совокупная производительность процессора в ИИ должна быть выше.

В этом году Intel сосредоточится на процессорах Arrow Lake и Lunar Lake серии Core Ultra 200, поэтому подробностей о Panther Lake не стоит ожидать ранее выставки CES 2025, считают специалисты. С другой стороны, гонка в сфере искусственного интеллекта может ускорить вывод на рынок новых продуктов с производительными NPU.