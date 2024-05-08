Предположительно, продолжается внедрение поддержки процессоров нового поколения.

Компания ASUS начала публикацию новейших BIOS с прошивкой AMD AGESA 1.1.8.0 для флагманских материнских плат серии X670E, входящих в линейки ROG Crosshair, ROG Strix и ProArt, сообщает Wccftech. BIOS появились на форуме компании и на данный момент нет подробной информации о нововведениях, однако специалисты полагают, что обновление связано с продолжающимся внедрением поддержки процессоров следующего поколения, которые могут быть представлены на выставке Computex 2024.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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Согласно последним новостям и слухам, настольная платформа AMD AM5 в этом году получит обновление в виде Zen5 процессоров серии Ryzen 9000. В мобильном сегменте тоже ожидаются новинки на базе новой архитектуры и, возможно, компания даже готовит новый брэнд для мобильных процессоров с расширенными возможностями искусственного интеллекта — Ryzen AI. Согласно ранее озвученным правилам именования AMD, основные процессоры Strix Point должны быть выпущены в рамках серии Ryzen 8050, но возможны изменения.