Это 12-ядерный процессор с высокой производительностью в задачах ИИ.

AMD может представить новый брэндинг для процессоров со встроенными механизмами ускорения искусственного интеллекта.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

реклама

На сайте ASUS появились ноутбуки VivoBook S16 следующего поколения на базе неизвестных 12-ядерных процессоров AMD Ryzen AI 9 HX 170, сообщает VideoCardz. В частности, этот процессор будет использоваться в будущем ноутбуке VivoBook S16 OLED (M5606), который, скорее всего, будет анонсирован на выставке Computex в следующем месяце. Процессор работает на частоте до 5,1 ГГц, имеет 36 МБ кэш-памяти, также в спецификациях указана совокупная производительность в задачах с искусственным интеллектом до 77 TOPS.

Источник изображения: ASUS

На данный момент непонятно, что происходит с линейкой процессоров AMD Ryzen, только накануне сообщалось, что процессоры Strix Point появятся в рамках серии Ryzen 8050, теперь уверенности в этом нет. Не исключено, что AMD создаёт новый брэндинг, чтобы выделить процессоры с лучшими ИИ возможностями в поколении, но зачем настолько менять наименования, непонятно. Более того, они напоминают наименования процессоров Intel Meteor Lake. Возможно, это специализированная линейка процессоров, наподобие Ryzen Z1, которые компания выпустила для портативных игровых консолей.