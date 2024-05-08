Эти профили должны содержать самые свежие рекомендации Intel для достижения стабильности на флагманских процессорах Core 13- и 14-го поколений.

Как сообщает TechPowerUp, компания BIOSTAR выпустила новые BIOS для материнских плат Intel 700 и 600 серий в линейках VALKYRIE, RACING и SILVER, внедрив в них профиль со стандартными настройками питания Intel Default Settings, которые призваны решить проблемы с нестабильностью процессоров Core 13- и 14-го поколений у тех пользователей, что с ними столкнулись.

Источник изображения: BIOSTAR

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Судя по последнему заявлению Intel, именно в профилях Intel Default Settings должны содержаться стандартные настройки питания, рекомендованные компанией, а ранее внедрённые Intel Baseline Profile могут не соответствовать требованиям.

Профиль со стандартными настройками можно будет выбрать в настройке Turbo Power Limit, которая находится в разделе BIOS под названием CPU Power Management. В выпадающем меню Turbo Power Limit будет доступно три опции: Auto, Intel Default Settings и Manual. Очевидно, чтобы воспользоваться новым профилем, нужно выбрать Intel Default Settings.

Источник изображения: BIOSTAR

Параметры питания флагманских процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений, которые должны быть записаны в этот профиль, публиковал ресурс HardwareLuxx вместе с новым заявлением Intel, об этом сообщалось ранее.