Озвучены системные требования игры.

В Ninja Theory озвучили системные требования будущей игры Senua's Saga: Hellblade II, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) разработчиков. Игра потребует минимум 16 гигабайт (ГБ) оперативной памяти и 70 ГБ свободного места на твердотельном накопителе. Что касается процессоров, необходим более или менее современный 6- или 8-ядерник, начиная от моделей Intel Core 8-го поколения и AMD Ryzen серии 2000 для минимальных настроек в 1080p разрешении и заканчивая Intel Core 10…12-го поколения и AMD Ryzen серии 5000 для высоких настроек в 1440p и 4K разрешении.

Источник изображения: NinjaTheory, Twitter (заблокирован в РФ)

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Ожидается, что Senua's Saga: Hellblade II станет одной из самых красивых игр за последнее время. Чтобы играть на минимальных настройках в 1080p, потребуется NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5700 или Intel Arc A580. Странно, но Arc A580 рекомендуется и для средних настроек в 1440p наряду с RTX 2070 и RX 5700 XT, возможно, в первом случае видеокарта обеспечит достаточную производительность без масштабирования, а во втором с масштабированием, игра поддерживает все основные технологии: NVIDIA DLSS3, AMD FSR3 и Intel XeSS 1.3. Высокие настройки в 1440p потребуют RTX 3080, RX 6800 XT или Arc A770, а для 4K разрешения нужны топы текущего поколения: RTX 4080 или RX 7900 XTX.

Продолжение оригинальной Hellblade: Senua's Sacrifice выходит 21 мая.