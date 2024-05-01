Продвинутое решение с восьмислойной печатной платой.

ASRock выпускает материнскую плату Z790 Riptide WiFi, продажи которой за рубежом начинаются завтра по цене от 309 долларов США, сообщает Guru3D. Эта плата является частью серии Phantom Gaming и ориентирована на высококлассные игровые системы, предлагая возможности, типичные для моделей более высокого класса. Плата позиционируется чуть ниже модели Z790 NOVA WiFi.

Источник изображения: ASRock

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В числе преимуществ Z790 Riptide WiFi восьмислойная печатная плата, надёжная схема питания (16+1+1, 90-амперные SPS DrMOS), поддержка до 192 гигабайт (ГБ) DDR5 с эффективной частотой более 8000 мегагерц (МГц), Wi-Fi 7. На плате предусмотрен один слот Blazing M.2 (Gen5x4) и четыре слота Hyper M.2 (Gen4x4) с радиаторами, а также восемь портов SATA 3.0.

Источник изображения: ASRock

Z790 Riptide WiFi имеет один слот PCI Express 5.0 x16, один слот PCI Express 4.0 x4 (полноразмерный), один слот PCI Express 3.0 x1 и один M.2 для беспроводного модуля. Сетевое подключение обеспечивается 2,5-гигабитным проводным сетевым адаптером Killer E3100G, а за аудио отвечает чип Realtek ALC1220. На плате присутствуют видеовыходы eDP, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. В числе других особенностей игровой USB порт Lightning, предназначенный для уменьшения задержки ввода, POST-индикатор.