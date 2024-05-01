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ASRock выпускает материнскую плату Z790 Riptide WiFi, продажи которой за рубежом начинаются завтра по цене от 309 долларов США, сообщает Guru3D. Эта плата является частью серии Phantom Gaming и ориентирована на высококлассные игровые системы, предлагая возможности, типичные для моделей более высокого класса. Плата позиционируется чуть ниже модели Z790 NOVA WiFi.
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В числе преимуществ Z790 Riptide WiFi восьмислойная печатная плата, надёжная схема питания (16+1+1, 90-амперные SPS DrMOS), поддержка до 192 гигабайт (ГБ) DDR5 с эффективной частотой более 8000 мегагерц (МГц), Wi-Fi 7. На плате предусмотрен один слот Blazing M.2 (Gen5x4) и четыре слота Hyper M.2 (Gen4x4) с радиаторами, а также восемь портов SATA 3.0.
Z790 Riptide WiFi имеет один слот PCI Express 5.0 x16, один слот PCI Express 4.0 x4 (полноразмерный), один слот PCI Express 3.0 x1 и один M.2 для беспроводного модуля. Сетевое подключение обеспечивается 2,5-гигабитным проводным сетевым адаптером Killer E3100G, а за аудио отвечает чип Realtek ALC1220. На плате присутствуют видеовыходы eDP, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. В числе других особенностей игровой USB порт Lightning, предназначенный для уменьшения задержки ввода, POST-индикатор.