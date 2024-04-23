Сейчас процессоры поставляются сборщикам готовых систем.

В начале апреля AMD выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F, аналоги 8700G и 8500G без интегрированной графики. Как сообщалось, эти процессоры ориентированы на глобальный рынок, но будут доступны только сборщикам готовых систем. Тем не менее, в ближайшее время в розничной продаже могут появиться коробочные версии 8700F и 8400F. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @AnhPhuH, который обнаружил на сайте AMD соответствующие коды OPN: 100-100001590BOX и 100-100001591BOX.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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Поскольку на старте процессоры доступны только сборщикам, их рекомендованные цены неизвестны, однако логично, что 8700F и 8400F должны быть дешевле аналогов с интегрированной графикой. В теории, они должны быть дешевле процессоров Ryzen 7000 с аналогичным количеством ядер, поскольку уступают им по объёму кэш-памяти, а это должно негативно сказаться на производительности в некоторых играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти. Более того, если 8400F основан на 8500G, то это процессор, сочетающий 2 производительных ядра на базе архитектуры Zen4 и 4 эффективных ядра на базе Zen4C, что в настольном сегменте выглядит менее привлекательно, по сравнению с 6-ядерными Ryzen 5 7500F и 7600 на базе ядер Zen4 и с большим кэшем.