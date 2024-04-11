Для розничной продажи они не предназначены.

Как оказалось, 1 апреля компания AMD выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F, анонсированные ранее в Китае, сообщает VideoCardz. Сегодня процессоры были замечены на сайте компании, они будут доступны глобально, но не предназначены для розничной продажи и не имеют рекомендованной розничной цены, процессоры будут поставляться сборщикам готовых систем.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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Индексом F компания AMD стала помечать процессоры с отключённой интегрированной графикой, соответственно, перед нами аналоги Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8500G без графики Radeon серии 700M на базе архитектуры RDNA 3. Тем не менее, 8700F и 8400F могут быть интересны покупателям за счёт более низкой цены и ряда других особенностей.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

AMD Ryzen 7 8700F предлагает 8 ядер Zen 4 и 16 потоков, процессор настроен на работу при базовой частоте 4,1 ГГц с повышением до 5,1 ГГц. Объём кэш-памяти 2-го уровня составляет 8 МБ, 3-го уровня — 16 МБ. В свою очередь, 6-ядерный и 12-поточный Ryzen 5 8400F настроен на работу при базовой частоте 4,2 ГГц с повышением до 4,7 ГГц. Важно отметить, что в 8700F есть встроенный нейронный блок для ускорения рабочих задач с искусственным интеллектом (ИИ), а в 8400F его нет.