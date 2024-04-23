Стандарт содержит тайминги до DDR5-8800.

Ассоциация JEDEC опубликовала стандарт JESD79-5C для SDRAM памяти DDR5, сообщает TechPowerUp. Это важное обновление, направленное на повышения производительности, надёжности и безопасности, в частности, защиты от атак rowhammer.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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JESD79-5C внедряет новое решение для улучшения целостности данных — подсчёт активаций по строкам (Per-Row Activation Counting, PRAC). PRAC обеспечивает точный и предсказуемый подход к решению проблем целостности данных посредством тесной координации между DRAM и системой. PRAC подсчитывает активации DRAM с точностью до линии wordline и при чрезмерном количестве активаций посылает системе сигнал о необходимости приостановить трафик на определённый период времени, достаточный для смягчения последствий.

В числе других нововведений JESD79-5C DDR5: значения задержек для памяти со скоростью до 8800 мегабит в секунду, параметр Self-Refresh Exit Clock Sync для дальнейшей оптимизации процесса тренировки памяти, задержки DDP (Dual-Die Package), отказ от Partial Array Self Refresh в целях решения проблем безопасности.