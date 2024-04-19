Ранее в Сети появились жалобы на зависания в BIOS после обновления.

Ранее на неделе появились сообщения о проблемах с новыми версиями BIOS для материнских плат GIGABYTE на базе чипсета Intel Z790: пользователи жаловались на зависания при входе в BIOS, что затрудняло изменение настроек. Компания отреагировала на жалобы и удалила проблемные BIOS, выпустив вместо них новые, сообщает OC3D.

Источник изображения: Unervi González, Unsplash

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В примечаниях к новым BIOS не сообщается, что они заменяют проблемные версии или исправляют какие-либо ошибки, нововведения перечислены те же: поддержка процессоров Intel Core i9-14900KS и обновление Intel APO для поддержки большего ассортимента процессоров. Новые апрельские BIOS появились не только для плат Intel Z790, но и B760. В качестве примера, проблемной для платы GIGABYTE Z790 AORUS XTREME X была версия BIOS F5d от 22 марта, её заменили версией F5e от 16 апреля.

Новый бета-BIOS для Z790 AORUS XTREME X. Источник изображения: GIGABYTE

В OC3D отмечают, что это бета-версия BIOS, поэтому без крайней необходимости с обновлением лучше повременить, дождавшись стабильного выпуска и убедившись в отсутствии проблем.