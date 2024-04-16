Новые BIOS добавляют поддержку процессоров Core i9-14900KS и обновляют фреймворк Intel APO.

В Сети появились жалобы владельцев материнских плат GIGABYTE на базе чипсета Intel Z790, которые установили новейшие версии BIOS для поддержки процессоров Core i9-14900KS и обновления фреймворка Intel APO, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс Uniko's Hardware.

Источник изображения: Unervi González, Unsplash

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После обновления у многих пользователей «зависает» BIOS, это может происходить спустя небольшой промежуток времени после загрузки графического интерфейса настроек, во время переключения вкладок, перехода в расширенный режим и в других сценариях. Судя по всему, проблемы возникают на всех платах Z790 после установки новейшего BIOS.

Пример нового BIOS для платы AORUS Z790 XTREME X. Источник изображения: GIGABYTE

На момент написания GIGABYTE не делала каких-либо официальных заявлений по поводу проблем с новыми BIOS, однако жалобы копятся с конца марта, когда были опубликованы обновления. Прошивки не отозваны и пока доступны для загрузки, но специалисты не рекомендуют владельцам плат GIGABYTE обновляться, чтобы избежать потенциальных проблем.