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Moleculo
Corsair выходит на рынок памяти для рабочих станций с модулями DDR5 RDIMM для платформ AMD и Intel
Модули RDIMM WS DDR5 от Corsair поставляются с профилями AMD EXPO и Intel XMP 3.0.

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Corsair представила семейство регистровых модулей памяти RDIMM с коррекцией ошибок ECC для процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 серии и Intel Xeon W-2400/3400, сообщает AnandTech. Семейство включает модули объёмом 16 ГБ, работающие со скоростью до 6400 МТ/с при задержках CL32, а также модули на 32 ГБ, работающие со скоростью 5600 МТ/с при задержках CL40. В настоящее время Corsair предлагает четырёхканальные комплекты на 64 ГБ (до 6400 МТ/с) и на 128 ГБ (до 5600 МТ/с), а также восьмиканальные комплекты на 128 ГБ и 256 ГБ, оба работают на скорости 5600 МТ/с.

Источник изображения: Corsair

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В отличие от модулей конкурентов, которые имеют профили AMD EXPO или Intel XMP 3.0, модули RDIMM WS DDR5 от Corsair поставляются с обоими и одновременно совместимы как с платформами AMD TRX50, WRX90, так и с платформой Intel W790. Дополнительное охлаждение реализовано с помощью тонких тепло-распределителей из пиролитического графита, теплопроводность которого выше, чем у меди и алюминия при той же толщине.

Самый дешёвый комплект DDR5-5600 CL40 на 64 ГБ стоит за рубежом 450 долларов США, а самый дорогой комплект DDR5-5600 CL40 на 256 ГБ — 1290 долларов.

#ddr5 #corsair
Источник: anandtech.com
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