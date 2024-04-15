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GIGABYTE объявила о выпуске серии компьютерных компонентов Xtreme Prestige Limited Edition, в которую вошли материнская плата Z790 Aorus Xtreme X Ice и видеокарта Aorus GeForce RTX 4080 Super Xtreme Ice 16G.
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Серия ориентирована на энтузиастов, любителей игр и коллекционеров, она обладает эксклюзивным дизайном и исключительными возможностями. Материнская плата и видеокарта выполнены преимущественно в белом цвете, в конструкции также используются элементы с кристаллической титановой текстурой, на каждый компонент установлена номерная табличка из золота 99%.
В числе технических преимуществ материнской платы Z790 Aorus Xtreme X Ice компания отмечает превосходную совместимость с памятью DDR5 и поддержку XMP профилей со скоростью выше 8266 МТ/с, а также интеллектуальную технологию Dual Interface AI Boost для оптимизации производительности процессора, с которой владельцы Intel Core i9-14900KS потенциально могут достичь частот 6,3 ГГц. Технология использует методику оценки кремния Biscuit's Point, предоставляя возможность разгонять процессор по щелчку без перезагрузки BIOS.
Что касается видеокарты Aorus GeForce RTX 4080 Super Xtreme Ice 16G — это самая быстрая RTX 4080 Super на рынке с частотой графического процессора в режиме Boost до 2700 МГц. Также компания упоминает теоретическую производительность при ускорении на видеокарте задач с искусственным интеллектом — до 885 TOPS. В числе конструктивных особенностей: система охлаждения WindForce с испарительной камерой и тепловыми трубками, трёхкольцевая подсветка вентиляторов RGB Halo, встроенный ЖК-экран Edge View.
Упаковка и комплект поставки компонентов соответствует их статусу, в частности, вместе с материнской платой покупатели получат ящик для инструментов с аналогичным дизайном, а в комплектацию видеокарты входит держатель для защиты от перегиба печатной платы и антистатические перчатки. Цены не уточняются.