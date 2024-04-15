В неё вошли материнская плата Z790 Aorus Xtreme X Ice и видеокарта Aorus GeForce RTX 4080 Super Xtreme Ice 16G.

GIGABYTE объявила о выпуске серии компьютерных компонентов Xtreme Prestige Limited Edition, в которую вошли материнская плата Z790 Aorus Xtreme X Ice и видеокарта Aorus GeForce RTX 4080 Super Xtreme Ice 16G.

Источник изображения: GIGABYTE

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Серия ориентирована на энтузиастов, любителей игр и коллекционеров, она обладает эксклюзивным дизайном и исключительными возможностями. Материнская плата и видеокарта выполнены преимущественно в белом цвете, в конструкции также используются элементы с кристаллической титановой текстурой, на каждый компонент установлена номерная табличка из золота 99%.

Источник изображения: GIGABYTE

В числе технических преимуществ материнской платы Z790 Aorus Xtreme X Ice компания отмечает превосходную совместимость с памятью DDR5 и поддержку XMP профилей со скоростью выше 8266 МТ/с, а также интеллектуальную технологию Dual Interface AI Boost для оптимизации производительности процессора, с которой владельцы Intel Core i9-14900KS потенциально могут достичь частот 6,3 ГГц. Технология использует методику оценки кремния Biscuit's Point, предоставляя возможность разгонять процессор по щелчку без перезагрузки BIOS.

Источник изображения: GIGABYTE

Что касается видеокарты Aorus GeForce RTX 4080 Super Xtreme Ice 16G — это самая быстрая RTX 4080 Super на рынке с частотой графического процессора в режиме Boost до 2700 МГц. Также компания упоминает теоретическую производительность при ускорении на видеокарте задач с искусственным интеллектом — до 885 TOPS. В числе конструктивных особенностей: система охлаждения WindForce с испарительной камерой и тепловыми трубками, трёхкольцевая подсветка вентиляторов RGB Halo, встроенный ЖК-экран Edge View.

Источник изображения: GIGABYTE

Упаковка и комплект поставки компонентов соответствует их статусу, в частности, вместе с материнской платой покупатели получат ящик для инструментов с аналогичным дизайном, а в комплектацию видеокарты входит держатель для защиты от перегиба печатной платы и антистатические перчатки. Цены не уточняются.