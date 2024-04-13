Не уточняется, старая ли это версия разъёма или обновлённая.

Владельцы видеокарт NVIDIA RTX 4090 продолжают сталкиваться с плавлением разъёмов питания. YouTube блогер и мастер по ремонту видеокарт NorthridgeFix показал коробку с более чем 200 расплавленными разъёмами, заменёнными всего за один месяц, сообщает VideoCardz.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

реклама

Специалист не уточнил, какую версию разъёма использовали видеокарты, поступившие на ремонт. Как объясняют в VideoCardz, NVIDIA уже на протяжении какого-то времени поставляет видеокарты серии RTX 40 с обновлёнными разъёмами питания, оснащёнными более короткими контактами для подачи питания только в полностью вставленном состоянии. Поэтому из видео блогера остаётся непонятным, подвержена ли новая версия тем же проблемам, что и первоначальная.

Также блогер поделился мнением об адаптерах CableMod, компания пыталась создать надёжные 12VHPWR адаптеры, но несмотря на приложенные усилия всё равно столкнулась с проблемами. NorthridgeFix утверждает, что компания CableMod действительно сделала хороший продукт, но он был построен на «разбитом фундаменте»: новом стандарте 12VHPWR. В конце концов компания CableMod отказалась от углового адаптера и вернула деньги покупателям.





Чтобы минимизировать риски, в настоящее время специалисты рекомендуют использовать только фирменные адаптеры NVIDIA и оригинальные кабели от производителей блоков питания. Наибольшее внимание стоит уделять RTX 4090, особенно моделям с разгоном, которые потребляют до 600 Вт энергии.

На замену 12VHPWR уже пришёл доработанный разъём 12V-2x6, производители блоков питания оснащают им свои новые модели. Пока в СМИ не сообщалось о массовых проблемах с разъёмами 12V-2x6, но это может быть связано с ограниченной распространённостью новых блоков питания. Ни AMD, ни Intel не используют разъёмы питания 12VHPWR или 12V-6x2 на своих игровых видеокартах.