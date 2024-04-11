Это 9-лопастные вентиляторы с улучшенным гидродинамическим подшипником и подсветкой.

MSI представила серию вентиляторов MPG EZ120 ARGB с возможностью бескабельного соединения, сообщает TechPowerUp. Вентиляторы объединяются в цепочку с помощью магнитных соединений, перемычек и 7-контактных разъёмов MSI JAF, посредством которых осуществляется передача сигналов и питание. Расположенные в разных частях корпуса цепочки и отдельные вентиляторы можно объединять посредством специального кабеля, который входит в комплект из трёх вентиляторов вместе с концентратором.

Источник изображения: MSI

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MSI MPG EZ120 ARGB — это 9-лопастные вентиляторы с улучшенным гидродинамическим подшипником для уменьшения вибрации, шума и повышения долговечности, подсветкой лопастей и корпуса, состоящей из 33 светодиодов. Вентиляторы работают в диапазоне скоростей от 0 до 1900 об/мин, развивая воздушный поток до 73,82 кубических футов в минуту и статическое давление до 2,56 мм вод ст. при уровне шума до 28,82 дБ.

Источник изображения: MSI

Вентиляторы будут доступны по отдельности и в комплектах по три штуки, в чёрном и белом цвете, только в комплектах присутствуют дополнительные аксессуары, включая кабели для соединения и концентратор.