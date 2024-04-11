Модели мощностью 750 Вт и выше предлагают один 12V-2x6 разъём и кабель для питания современных видеокарт.

FSP Group представила новую линейку модульных блоков питания VITA GM мощностью от 650 до 1000 Вт в чёрном и белом цвете, сообщает TechPowerUp. Все блоки в линейке прошли сертификацию 80PLUS Gold, соответствуют стандарту Intel ATX 3.1, модели мощностью 750 Вт и выше предлагают один 12V-2x6 разъём и кабель для питания современных видеокарт в соответствии со стандартом PCIe Gen 5.1.

Источник изображения: FSP Group

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В числе преимуществ компания отмечает строгий и элегантный дизайн, КПД более 90% при типичных нагрузках, использовании японских высокотемпературных конденсаторов большой ёмкости, рассчитанных на работу до 105°C, 120-мм вентилятор с гидравлическим подшипником (HYB), компактные размеры 140×150×86 мм. Также блоки отвечают более жёстким требованиям по удержанию мощности, чем того требует стандарт — 17 мс при 100% нагрузке. Используется топология с резонансным LLC-преобразователем, синхронным выпрямителем и DC-DC.

Киловаттная модель. Источник изображения: FSP Group

Стоит отметить и наличие двух отдельных кабелей питания процессора, четырёх 6+2-контактных коннекторов питания для видеокарты (два кабеля по два коннектора на каждом), восьми коннекторов для подключения SATA накопителей (два кабеля по четыре коннектора на каждом вместе с парой Molex-ов).

Модель мощностью 650 Вт. Источник изображения: FSP Group

В блоках реализованы защиты: OCP (от перегрузки по току), OVP (от повышенного напряжения), SCP (от короткого замыкания), OPP (от превышения мощности), UVP (от пониженного напряжения) и OTP (от перегрева).

Зарубежные цены начинаются от 99 долларов США за 650-ваттную модель в чёрном цвете, с каждой следующей ступенью мощности цена увеличивается на 20 долларов: 119 долларов стоит 750-ваттная модель, 139 и 159 долларов 850- и 1000-ваттные модели соответственно. Белые модели дороже на 5 долларов.