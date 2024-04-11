Судя по всему, компания сокращает количество практически идентичных моделей в своём ассортименте.

Intel объявила о планах поэтапно завершить производство и поставки коробочных версий процессоров Core 13-го поколения с разблокированным множителем: Core i5-13600K/KF, Core i7-13700K/KF и Core i9-13900K/KF/KS. Об этом сообщает AnandTech, ссылаясь на официальное уведомление компании, которое было опубликовано ещё в прошлом месяце.

Источник изображения: Intel Corp, AnandTech

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Согласно уведомлению Intel, возможность заказа перечисленных процессоров сохранится до 24 мая текущего года, поставки осуществят к июню, после они станут недоступны для заказа. Специалисты подчёркивают, что речь идёт о коробочных версиях, процессоры, поставляемые в лотках, не упоминаются, а значит, скорее всего, останутся доступны для заказа.

Похоже, что Intel намерена сократить ассортимент боксовых процессоров, отказавшись от практически идентичных моделей. Текущая линейка настольных процессоров Core 14-го поколения по сути является доработкой 13-го поколения, все снятые с производства модели основаны на кристаллах B0, которые используются в 14-м поколении. При этом коробочные процессоры Core 12-го поколения до сих пор доступны для заказа — эта линейка основана на кристаллах C0 и H0.