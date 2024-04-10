Похоже, это тестовая плата для модулей SO-DIMM.

В Сети появилось фото необычной материнской платы ASUS Maximus XIII Hero с четырьмя слотами памяти SO-DIMM вместо стандартных DIMM. Фото опубликовал Twitter (заблокирован в РФ) блогер @wxnod, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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В основе платы уходящие в прошлое чипсет Intel 500 серии и сокет LGA 1200, выглядит она практически также, как розничный продукт, за исключением некоторых деталей в системе охлаждения и слотов памяти. Скорее всего, это тестовая плата, созданная специально для тестирования модулей памяти SO-DIMM.

Источник изображения: @wxnod, Twitter (заблокирован в РФ)

Что интересно, при включении материнская плата вместо оригинального логотипа ASUS отображается логотип Kingston Fury. Вполне возможно, что ASUS разработала эту плату специально для компании Kingston. На это может указывать и наклейка с логотипом компании, расположенная ряжом с основным слотом PCIe. С другой стороны, не исключено, что предыдущий владелец платы был просто большим поклонником Kingston и сам установил логотип компании в качестве стартового — такая опция на плате есть.

По информации специалистов, на плате используется бета версия прошивки, которая не предназначена для розничных продуктов, что также подтверждает предположения о назначении данной платы.