GPU для будущих видеокарт упоминается в одном из коммитов.

Один из графических процессоров для видеокарт AMD следующего поколения был подтверждён в обновлениях платформы для ускоренных вычислений ROCm, сообщает Wccftech. Это Navi 48, по слухам, самый быстрый GPU в серии игровых видеокарт Radeon RX 8000 на базе архитектуры RDNA 4. Каких-либо технических подробностей обновление не раскрывает, как полагают специалисты, сейчас AMD может тестировать прототипы будущих видеокарт в своих лабораториях.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

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По прогнозам инсайдеров, производительность Navi 48 находится на уровне между полноценным и урезанным Navi 31 текущего поколения, но пока это лишь слухи, нет никаких конкретных результатов. Специалисты ожидают, что новинки предложат сравнимый уровень производительности при более высокой эффективности и более выгодной цене. Можно предположить, что новая архитектура будет лучше показывать себя в тяжёлых режимах с трассировкой лучей.

Также инсайдеры упоминали ещё один графический процессор под названием Navi 44, утверждая, что он будет использоваться в видеокартах среднего класса.