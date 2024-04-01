О флагманских решениях снова тишина.

В прошлом месяце активно обсуждались потенциальные характеристики будущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50. На конференции GTC 2024 были намёки на возможность применения в топовых видеокартах следующего поколения GDDR7 памяти, об этом говорят и инсайдеры. Также снова ожидается значительный скачок производительности. Что касается новых видеокарт AMD, информации практически нет, кроме того, что компания якобы не будет претендовать на флагманский сегмент в следующем поколении.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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В Wccftech обратили внимание на сообщение Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @All_The_Watts, который в прошлом отметился рядом точных прогнозов в отношении нового оборудования AMD. Инсайдер оставил странный ребус, в котором специалисты Wccftech увидели намёк на позиционирование нескольких графических процессоров RDNA 4 относительно решений текущего поколения.

Если намёки инсайдера правильно поняли, чип Navi 48 позиционируется между полноценным Navi 31 и урезанной его версией, а Navi 44 между Navi 33 и Navi 32. Иными словами, производительность может остаться на уровне текущих решений о чём ранее также сообщал инсайдер Moore’s Law Is Dead. Тем не менее, даже в таком случае за счёт новой архитектуры можно ожидать прироста производительности в трассировке лучей.

То, что в следующем поколении видеокарт AMD флагманов якобы не будет, инсайдеры говорят уже не первый раз. По информации Moore’s Law Is Dead, это связано с трудностями, которые возникли с новыми флагманскими GPU из-за усложнённой многокристальной конструкции, поэтому на рынке якобы появятся видеокарты только с монолитными чипами RDNA 4.