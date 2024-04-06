А также поддержка новых видеокарт и много других изменений.

Разработчики из команды Geeks3D выпустили новую версию Furmark 2.2, известной программы для стресс-тестирования видеокарт, сообщает VideoCardz.

Среди прочего, в новой версии улучшили работу приложения в Linux, внесли исправления для рендеринга Vulkan, добавили поддержку OpenGL версий 2.1, 3.0 и 3.1, добавили мониторинг температуры в самой горячей точке (HotSpot) графических процессоров NVIDIA. Поддержка оборудования была расширена: в Furmark 2.2 поддерживаются видеокарты китайской компании Moore Threads, также программа теперь правильно распознаёт модели AMD Radeon RX 7900 GRE различных производителей и некоторые другие видеокарты. Полный список изменений доступен на сайте программы.

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Источник изображения: Geeks3D

Ранее в этом году состоялся релиз FurMark 2.0 с новым интерфейсом, новыми возможностями и множеством других улучшений. В комплект Furmark также входят различные дополнительные инструменты, таких как CPU Burner, GPU-Shark и GPU-Z.

Использовать Furmark необходимо крайне осторожно, на свой страх и риск, программа сильно нагружает видеокарту, что может повлечь за собой необратимые последствия — на сайте можно увидеть несколько фото «поджаренных» видеокарт со сгоревшими цепями питания и GPU.