Похоже, у NVIDIA DLAA появилась конкурирующая технология.

Intel представила новую версию технологии масштабирования Xe Super Sampling (XeSS) под номером 1.3, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Intel Corp

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В первую очередь отмечается повышение производительности новой версии технологии относительно предыдущей при использовании одинаковых пресетов, но есть нюанс — исходное разрешение рендеринга в пресетах стало ниже, что по большей части и обуславливает прирост производительности. Так, коэффициент масштабирования в пресете «Ультра качество» (Ultra Quality) изменился с 1,3 до 1,5, но не стоит расстраиваться, инженеры добавили несколько новых пресетов и режим с повышенным качеством остался, только теперь он называется «Ультра качество плюс» (Ultra Quality Plus).

Сравнение режимов работы технологии в предыдущей и новой версии

Ещё два новых режима — это «Ультра производительность» (Ultra Performance) с коэффициентом 3,0 и режим Native Anti-Aliasing, в котором на вход XeSS поступает полное разрешение, а технология проводит интеллектуальное сглаживание с повышением детализации. Вероятно, режим Native Anti-Aliasing можно называть конкурентом технологии NVIDIA DLAA.

Новая модель лучше справляется с масштабированием. Источник изображения: Intel Corp

Кроме профилей были обновлены алгоритмы работы технологии, внедрена новая дообученная модель искусственного интеллекта, которая лучше справляется с реконструкцией изображения, в особенности сложных элементов с мелкими деталями. Также результатом внедрения новой модели является более качественное сглаживание, уменьшение ореолов и лучшая временная стабильность.

Обновлённый SDK для интеграции технологии в игры уже доступен.