Одно из них — новые варианты отслеживания статистики.

PresentMon, инструмент для сбора и анализа телеметрических данных, разработанный Intel, достигает нового рубежа с релизом версии 2.0, сообщает VideoCardz. Широко используемый различными утилитами, такими как OCAT и CapFrameX, он стал важным компонентом современных программ, предназначенных для анализа производительности.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Важное изменение версии 2.0 — выбор более удачного момента для вызова функции снятия метрик, что повысило точность получаемых данных. Кроме того, появилась возможность отслеживать статистику для 1%, 5% и 10% процентилей наряду с 99%, 95% и 90%. Также была введена ненулевая средняя статистика, в частности усреднение ненулевых точек данных. Наконец, добавление гистограмм предлагает пользователям визуальное представление распределения данных, расширяя аналитические возможности приложения. Полный список изменений доступен в репозитории проекта на GitHub.

В прошлом году Intel представила новую версию PresentMon, которая имела несколько важных нововведений, включая показатель занятости графического процессора, который позволяет определить, процессор или видеокарта является узким местом в каждой конкретный момент времени. Более того, в PresentMon интегрировали собственный оверлей с возможностью построения графиков. Его могут использовать опытные пользователи и разработчики в своих побочных продуктах вместо разработки собственных или поиска дополнительных сторонних решений.