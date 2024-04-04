Новые конфигурации MAG Codex 6 оснащены RTX 4070 SUPER и RTX 4060.

Компания MSI объявила о выпуске компактного игрового настольного компьютера Trident AS 14NUE7-680JP, сообщает Guru3D. Это новое дополнение к серии Trident AS с тонким дизайном оснащается видеокартой GeForce RTX 4070 SUPER. Благодаря эффективной компоновке, предназначенной для разделения источников тепла, эта модель призвана обеспечить оптимальное охлаждение и производительность для игр с разрешением WQHD.

MSI Trident AS (слева) и MAG Codex 6 (справа). Источник изображения: MSI

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Конфигурация Trident AS 14NUE7-680JP также включает процессор Intel Core i7-14700F, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 (SO-DIMM), твердотельный накопитель NVMe на 1 ТБ и блок питания мощностью 500 Вт с сертификатом 80PLUS GOLD. Поддерживается 2,5-гигабитная проводная сеть и Wi-Fi 6. Размеры системы составляют 137,06×396,57×410,39 мм, а вес — около 5,53 кг.

Также MSI представила два новых ПК в серии MAG Codex 6. Вариант с кодовым обозначением 14NUE7-065JP оснащается связкой Intel Core i7-14700F и GeForce RTX 4070 SUPER, а в варианте 14NUC7-066JP используется GeForce RTX 4060.