В приложение внесли множество изменений, но о большинстве из них не сообщается.

В тестовой сборке Windows 11 под номером 26100 на канале Canary и Dev улучшили скорость работы магазина приложений Microsoft Store, передаёт Neowin со ссылкой на нескольких инженеров Microsoft. Официально об этом не сообщалось, хотя изменения существенные.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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Так, старший инженер-программист Microsoft Сержио Петри (Sergio Pedri) написал в Twitter (заблокирован в РФ) @SergioPedri о том, что «…В большинстве случаев заставку теперь можно полностью пропустить, а запуск приложения происходит намного быстрее!...». Главный архитектор Microsoft Руди Хейн (Rudy Huyn) опубликовал в своём Twitter (заблокирован в РФ) @RudyHuyn сразу несколько постов с комментариями в отношении этого обновления. В частности, специалист подтвердил, что новый номер версии магазина приложений 22403, страницы товаров теперь загружаются на 40% быстрее, обновление содержит и множество других изменений.

Пока не сообщается, когда новая версия Microsoft Store станет доступна всем пользователям Windows 11. Стоит отметить, что в Microsoft Store присутствуют не только платные приложения, но и множество бесплатных.