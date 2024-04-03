PCIe Gen 7.0 может похвастаться скоростью передачи данных 128 ГТ/с и пропускной способностью 512 ГБ/с.

Организация PCI-SIG, ответственная за разработку спецификаций PCI Express, объявила о доступности спецификации PCIe Gen7 в версии 0.5, сообщает VideoCardz. Это следует за выпуском версии 0.3 в июне прошлого года. PCI-SIG подтверждает, что спецификации PCIe 7.0 будут завершены в 2025 году.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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PCIe Gen7 может похвастаться скоростью передачи данных 128 ГТ/с и пропускной способностью 512 ГБ/с для двунаправленных интерфейсов в 16-канальной конфигурации. Он использует сигнализацию PAM4 и фокусируется на повышении энергоэффективности. Одним из важнейших аспектов PCIe Gen7 является его обратная совместимость со всеми спецификациями предыдущего поколения.

Источник изображения: PCI-SIG

Что касается текущего положения дел в индустрии, наиболее активно внедрение интерфейса PCIe Gen5 происходит в сегменте устройств хранения данных, в случае с видеокартами, потребительских решений практически нет, в серверном сегменте PCIe Gen5 уже используется ускорителями вычислений, такими как NVIDIA Hopper и Blackwell.

C появлением новых технологий, таких как Work Graphs, графический процессор будет выполнять ещё больше задач, что уменьшит потребность в интенсивном взаимодействии с центральным процессором, отмечают в VideoCardz. С другой стороны, всё большие объёмы информации циркулируют между видеопамятью, оперативной памятью и хранилищем, появляются новые технологии, например, DirectStorage для быстрой загрузки игр на скоростных накопителях, а также технологии кэширования, позволяющие работать с большими ИИ моделями на видеокартах с недостаточным объёмом видеопамяти.