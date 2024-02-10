Moore’s Law Is Dead поделился очередной порцией слухов о будущих видеокартах AMD.

Abdullah Abid, Unsplash

YouTube инсайдер Moore’s Law Is Dead поделился очередной порцией слухов о будущих видеокартах AMD на базе архитектуры RDNA 4. По информации инсайдера, компания работает над двумя основными графическими процессорами нового поколения: Navi 48 и Navi 44. Оба GPU будут производиться по технологии TSMC N4P и обладать высокими рабочими частотами, можно ожидать пиковых значений выше 3,0 ГГц. Помимо этого, AMD занимается улучшением производительности в трассировке лучей и задачах с искусственным интеллектом, расширяя вычислительные возможности новой архитектуры при работе с матрицами и числами формата FP8.

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Что касается технических характеристик, инсайдер приписывает Navi 48 площадь кристалла 300…350 мм2 и производительность в растеризации на уровне между Radeon RX 7900 XTX и XT. Ранее Moore’s Law Is Dead сообщал, что мощные флагманские чипы были в новом поколении не выйдут, в целом производительность останется на уровне текущей линейки, но в каких-то аспектах новые видеокарты будут заметно лучше благодаря возможностям новой архитектуры. Чип будет поддерживать 256-битную память GDDR6, о поддержке GDDR7 неизвестно.

В свою очередь, Navi 44 по производительности в растеризации может расположиться между Radeon RX 7600 XT и RX 7800 XT. Чип будет оснащён 128-битным контроллером памяти, а его площадь не более 210 мм2, утверждает инсайдер.

Запуск новой серии видеокарт может состояться в конце этого года или начале следующего, многое зависит от планов конкурента. Есть мнение, что AMD может попридержать новинки до момента, пока NVIDIA не представит ассортимент видеокарт нового поколения среднего и субфлагманского уровня, а это произойдёт, скорее всего, уже в следующем году.