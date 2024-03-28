Появятся модели на 1,2 и 4 ТБ.

MSI сообщила о выпуске PCIe Gen 5 твердотельного накопителя Spatium M580 Frozr с контроллером Phison E26, 232-слойной флэш-памятью, DRAM и SLC кэшированием. Накопитель обеспечивает скорости последовательного чтения до 14,6 ГБ/с, последовательной записи до 12,7 ГБ/с, до двух раз опережая по скоростным показателям PCIe Gen 4 накопители. Ко всему прочему, компания отмечает поддержку технологий LPDC ECC и E2E для обеспечения целостности данных и повышения надёжности хранения, наличие фирменного программного обеспечения для получения диагностической информации.

Источник изображения: MSI

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Для стабильной работы при высоких нагрузках накопитель оснащается крупной системой охлаждения в виде башни. Это пассивная система без вентилятора, в конструкции которой присутствует три тепловые трубки и набор алюминиевых рёбер. По информации производителя, такое охлаждение снижает температуру на величину до 20 градусов.

MSI Spatium M580 Frozr будет доступен в вариантах объёмом 1, 2 и 4 ТБ, цены не уточняются. На момент написания страница с подробным описанием технических характеристик ещё не доступна, возможно, к моменту публикации она уже появится по ссылке.