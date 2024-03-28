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Moleculo
В Сети появилось возможное фото белой версии Xbox Series X без дисковода
О каких-либо значимых изменениях в начинке не сообщается.

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Ресурс Exputer опубликовал несколько фотографий, на которых, как утверждается, показана новая версия игровой консоли Xbox Series X в белом цвете и без дисковода, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Sebastian DC, Unsplash

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О каких-либо значимых технических обновлениях кроме модернизированной систем охлаждения не сообщается. На фото также не заметили USB Type-C, о наличии которого сообщалось в некоторых слухах, однако неизвестно, является ли представленная конструкция финальной, это может быть тестовый образец. Ожидается, что белая цифровая версия Xbox Series X будет дешевле стандартной, рекомендованная цена последней за рубежом составляет около 500 долларов США.

Источник изображения: Exputer, VideoCardz

Белая цифровая версия Xbox Series X на сегодняшний день единственное известное обновление линейки игровых консолей Microsoft. Является ли она тем самым сюрпризом, о котором говорили представители компании, неизвестно. Есть ожидания, что в недрах компании готовят и более значимое обновление, ведь конкурент в лице Sony, по слухам, готовит PlayStation 5 Pro с более продвинутым «железом». С другой стороны, есть мнение, что возможности текущих версий консолей не используются разработчиками в полной мере, поэтому необходимости в аппаратном обновлении нет.

#xbox #игровые консоли
Источник: videocardz.com
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В сеть просочились изображения предполагаемого обновленного Xbox Series X
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