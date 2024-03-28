Продвинутая подсистема питания, поддержка PCIe 5.0 для двух M.2 накопителей и видеокарты.

Colorful представила материнские платы CVN B650 и B650M GAMING FROZEN для платформы AMD AM5, сообщает TechPowerUp. Платы поддерживают все вышедшие на текущий момент процессоры AMD, включая модели Ryzen 8000 с интегрированной графикой и нейронными блоками NPU, а также модели Ryzen 7000 и Ryzen 7000X3D.

Источник изображения: Colorful

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Плата CVN B650M GAMING FROZEN формата Micro-ATX получила подсистему питания 12+1+1 с 55-амперными DrMOS, также компания отмечает применение твердотельных конденсаторов с золотом 10 карат. Плата готова к установке мощных процессоров AMD, включая модели Ryzen 9 с большим количеством ядер. Вариант CVN B650 GAMING FROZEN в форм-факторе ATX оснащён подсистемой питания 16+2+1.

Платы выполнены в белом цвете с серебристыми акцентами, логотип CVN подсвечивается. Присутствует поддержка PCIe 5.0 для двух M.2 и основного PCIe разъёмов. ATX вариант предлагает дополнительный M.2 с поддержкой PCIe 4.0, каждая из плат имеет несколько дополнительных PCIe разъёмов. Стоит отметить наличие беспроводного сетевого адаптера Wi-Fi 6, 2,5-гигабитного проводного сетевого адаптера, наличие 10-гигабитных USB 3.2 Gen2 Type-C и Type-A на задней панели.