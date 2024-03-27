Две версии консоли протестировали и сравнили с ASUS ROG Ally на базе AMD Ryzen Z1 и Z1 Extreme.

Ожидалось, что процессоры Intel Core Ultra семейства Meteor Lake c новой интегрированной графикой на базе архитектуры Xe-LPG составят конкуренцию APU от компании AMD в сегменте портативных игровых компьютеров. Новые процессоры Intel привлекли внимание ряда производителей, в частности, MSI первой выпустила игровые КПК под названием Claw с процессорами Core Ultra.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Несмотря на ожидания, окружавшие MSI Claw, запуск был на удивление сдержанным и мало освещался техническими обозревателями, пишет VideoCardz. Ранние обзоры оставляли неоднозначное впечатление, но в целом было понятно, что вряд ли Intel Core Ultra 155H сможет конкурировать с AMD Ryzen Z1 Extreme.

Источник изображений: Retro Tech Dad, YouTube

В VideoCardz обратили внимание на недавнее сравнение MSI Claw и ASUS ROG Ally от YouTube блогера Retro Tech Dad. Блогер сравнил по два варианта каждой консоли, в случае с MSI Claw это были версии с процессорами Intel Core Ultra 135H и 155H, а для ROG Ally — версии с AMD Ryzen Z1 и Z1 Extreme. Что касается особенностей тестирования, для компьютеров MSI был выбран режим работы «Производительность», для компьютеров ASUS режим «Турбо», бенчмарки проводились при питании от сети, а игры — при питании от батареи.

Источник изображений: Retro Tech Dad, YouTube

Интересно, что Intel Core Ultra 135H иногда обгоняет 155H в режимах с ограничением TDP, в целом оба процессора обеспечивают практически одинаковую производительность. Это можно объяснить небольшой разницей в спецификациях интегрированной графики. В отличие от серии AMD Ryzen Z1, APU в которой предлагают либо 12 вычислительных блоков графики, либо 4, разница в одно Xe-ядро в графике процессоров Core Ultra 135H и 155H не обязательно приводит к снижению производительности. Видимо, меньшее энергопотребление процессора с меньшим количеством блоков позволяет при ограниченном TDP повышать тактовую частоту на большее значение, а это положительно сказывается на частоте кадров.

Источник изображений: Retro Tech Dad, YouTube

В некоторых играх Intel Core Ultra 135H и 155H могут догнать AMD Ryzen Z1 Extreme, но в целом их производительность находится на уровне обычного Z1. При этом стоит MSI Claw дороже конкурентов, самая младшая версия от 699 долларов в США, у конкурентов за эти деньги есть варианты на базе Ryzen Z1 Extreme, отметили в VideoCardz.