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Moleculo
Baldur’s Gate 3 работает на Qualcomm Snapdragon X Elite с частотой кадров 30 FPS в разрешении 1080p
Новый чип компании справляется с играми, графика выступает на уровне AMD Radeon 780M.

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Новая ARM платформа Qualcomm должна без проблем запускать большинство приложений, разработанных для Windows и архитектуры X86 с помощью слоя трансляции, с запуском игр проблем тоже не должно возникнуть, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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По информации Twitter (заблокирован в РФ) блогера @Lexcyn, во время публичной демонстрации Qualcomm игра Baldur's Gate 3 запускалась на одной из тестовых платформ с разрешением 1080p и частотой около 30 кадров в секунду. Настройки игры не уточняются, поэтому споры о том, достаточно ли такой частоты кадров для комфортного игрового процесса, пока бессмысленны. Главное — архитектура ARM способна запускать современные игры AAA класса и графическое ядро в чипах серии Snapdragon X обладает необходимой для этого производительностью.

Qualcomm Snapdragon X Elite теоретически сможет запускать все игры для Windows посредством эмуляции, портирование не требуется. Не исключено, что некоторые разработчики приложат усилия и выпустят новые версии своих игр, совместимые с ARM, либо, по крайней мере, поработают над дополнительными оптимизациями, хотя, возможно, это не понадобится. В Qualcomm отметили, что игры больше всего зависят от графического процессора, а эмуляция не должна существенно влиять на его производительность. В Qualcomm протестировали не только Baldur's Gate 3, в Control и Redout II производительность интегрированной графики была на уровне AMD Radeon 780M.

#qualcomm #snapdragon x elite
Источник: videocardz.com
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