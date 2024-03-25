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Moleculo
Похоже, Samsung готовит ноутбуки Galaxy Book5 Pro с процессорами Intel Lunar Lake
Один такой засветился в базе данных SiSoftware.

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Вслед за новыми неизвестными видеокартами Intel в базе данных SiSoftware заметили и 8-ядерные процессоры Lunar Lake, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @momomo_us.

Источник изображения: Manuel, Unsplash (отредактировано)

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Конкретный образец интересен тем, что он работал в составе ноутбука Samsung Galaxy Book5 Pro следующего поколения с номером NT940XGK-DSD. Это преемник существующей линейки Galaxy Book4, оснащённой процессорами Intel Meteor Lake. Судя по спецификациям, процессор обладает 8-ядерной конфигурацией из четырёх P- и четырёх E-ядер. Базовая частота установлена на уровне 1,6 ГГц с повышением до 2,8 ГГц. Вероятно, в тестировании участвовал ранний образец. Также отчёт указывает на наличие в процессоре 24 МБ кэш-памяти 3-го уровня и 10 МБ кэш-памяти 2-го уровня. Ноутбук работал под управлением операционной системы Windows.

Источник изображения: SiSoftware

Что касается интегрированной графики, в процессорах Intel Lunar Lake дебютирует архитектура следующего поколения Xe2-LPG, относящаяся к семейству Battlemage. Согласно отчёту, графическое ядро протестированного процессора насчитывает 512 шейдерных ALU, 8 МБ кэш-памяти 2-го уровня и работает на частоте 1,85 ГГц. Оценки графического процессора в бенчмарках показывают ощутимый прирост производительности относительно текущих решений Xe-LPG семейства Alchemist.

Процессоры Intel Lunar Lake ориентированы на тонкие и лёгкие ноутбуки, они будут поддерживать LPDDR5X память и ко всему прочему получат новый более производительный нейронный блок NPU. Представить процессоры должны в этом году.

#intel #samsung #ноутбуки #lunar lake
Источник: wccftech.com
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