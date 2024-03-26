Будут продаваться по отдельности и в комплектах по пять штук.

Arctic представила мощные 140-мм вентиляторы P14 Max со скоростью вращения в диапазоне от 400 до 2800 оборотов в минуту. Как отмечает производитель, крыльчатка вентилятора с периферийным кольцом оптимизирована для создания направленного потока воздуха с высоким статическим давлением, что подойдёт для множества сценариев применения. Например, P14 Max можно использовать с системами охлаждения, радиаторами воздушных кулеров и жидкостных систем, а также в качестве корпусных вентиляторов.

Источник изображения: Arctic

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На максимальной скорости вращения Arctic P14 Max создаёт воздушный поток 95 кубических футов в минуту (161,4 кубометра в час) при давлении 4,18 мм вод. ст. В конструкции используется гидродинамический подшипник, электродвигатель с низким уровнем вибраций, также стабильности вентилятора способствует периферийное кольцо на крыльчатке, а остаточные вибрации гасятся резиновыми накладками на корпусе. Вентилятор подключается с помощью 4-контактного разъёма, поддерживается режим 0 дБ.

Arctic P14 Max будут продаваться по одной штуке и в комплектах из пяти вентиляторов. Одиночный вентилятор за рубежом стоит 18 евро с учётом местных налогов, комплект — 60 евро.