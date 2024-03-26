Судя по всему, это модификации существующих моделей.

В обновлениях драйверов Linux заметили появление двух новых моделей видеокарт Intel из семейства Alchemist, их PCI идентификаторы 0x56BE и 0x56BF, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @SquashBionic и ресурс Phoronix.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Судя по всему, это не долгожданное обновление серии видеокарт, которое давно предсказывали инсайдеры, а несколько новых моделей, ориентированных на применение во встраиваемых системах: A750E и A580E соответственно, где E — сокращение от Embedded.

Характеристики этих новых моделей ещё не подтверждены, однако маловероятно, что они будут существенно отличаться от таковых для аналогичных мобильных вариантов этих видеокарт. На данный момент больше неизвестно о каких-либо изменениях, появится ли поддержка указанных моделей в ядре Linux 6.9 или в следующем выпуске, тоже пока непонятно.

Источник изображения: Phoronix

Ранее инсайдеры предсказывали появление в рамках текущего поколения дискретных видеокарт Intel моделей на базе обновлённой архитектуры Alchemist со знаком +, но до сих пор данная информация не нашла подтверждения. Теперь утверждается, что эта обновлённая архитектура ляжет в основу интегрированной графики будущих процессоров Arrow Lake. Что касается дискретных видеокарт, в этом году от Intel ждут презентации уже следующей серии Battlemage. Накануне в Сети оставили след несколько неизвестных видеокарт Intel, не исключено, что это образцы будущих новинок.