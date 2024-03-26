Контроллер подойдёт для накопителей премиум сегмента.

InnoGrit начала массовое производство PCIe 5.0 контроллера YRS820 для твердотельных накопителей премиум-сегмента, сообщает Guru3D со ссылкой на ряд источников. Что делает YRS820 особенно интересным, так это то, что он использует открытую RISC-V архитектуру, в отличие от большинства других контроллеров.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Технические характеристики YRS820 впечатляют: контроллер поддерживает четыре линии PCIe 5.0, новейший протокол NVMe 2.0, восемь каналов флэш-памяти, в качестве которой могут использоваться QLC и TLC чипы с пропускной способностью до 2667 МТ/с.

Источник изображения: cnBeta, MyDrivers (отредактировано)

На базе контроллера возможно создание накопителей объёмом до 8 ТБ, заявлены скорости последовательного чтения до 14 ГБ/с и записи до 12 ГБ/с. Что касается случайного чтения и записи, производительность может достигать 2 млн и 1,5 млн операций ввода-вывода в секунду соответственно.

В числе других особенностей YRS820 упоминаются интеллектуальные возможности и специальные оптимизации для снижения задержек и повышения производительности в нагрузках, специфичных для игр и приложений искусственного интеллекта, поддержка DirectStorage.