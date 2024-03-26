Похоже, следующее поколение видеокарт действительно получит новую память.

Компания Samsung опубликовала на своём веб-сайте страницы со спецификациями чипов памяти GDDR7 со скоростями 28 и 32 Гбит/с, сообщает VideoCardz. Как стало понятно в рамках конференции GTC 2024, первый этап развертывания GDDR7 будет сосредоточен именно на таких скоростях, и это уже намного быстрее того, что предлагают коммерчески доступные чипы GDDR6 и GDDR6X.

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В настоящее время Samsung планирует выпустить 16-гигабитные чипы объёмом по 2 ГБ, чипы плотностью 24 гигабит объёмом по 3 ГБ на данный момент не упоминаются. Неизвестно, кто станет первым заказчиком памяти GDDR7 от Samsung, но демонстрация чипов на GTC 2024 является явным намёком того, что NVIDIA в их числе.

Ранее стало известно, что NVIDIA рассматривает чипы GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с для следующей серии видеокарт RTX 50 под кодовым названием Blackwell. Готовность чипов с более высокими скоростными показателями даст NVIDIA большую гибкость в вопросе выбора спецификаций для разных моделей будущей линейки. Стоит отметить, что компания Samsung разработала чипы со скоростью 24 Гбит/с на основе технологии GDDR6, но ни AMD, ни NVIDIA не использовали их для своих продуктов.