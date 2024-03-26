Три ARGB вентилятора в комплекте.

ENERMAX представила Mid-Tower корпуса ENERMAXK8 в чёрном и белом цвете, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: ENERMAX

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Компания отмечает элегантный и изысканный дизайн с передней и боковой панелями из закалённого стекла, прочную конструкцию из стали толщиной 0,7 мм. Боковую стеклянную панель на петлях можно причислить к достоинствам корпуса, а вот глухую переднюю панель — вряд ли. Впрочем, для кого-то это спорное решение может быть несущественным, особенно с учётом ряда других преимуществ и особенностей корпуса. Чего только стоит нормальный пылевой фильтр на нижней панели. Это фильтр с мелкой сеткой, его можно легко снять для очистки — он выдвигается вперёд. Казалось бы, простое и удобное решение, но подобная конструкция встречается не часто.

Источник изображения: ENERMAX

В числе других преимуществ: три комплектных 120-мм вентилятора с ШИМ-регулированием и ARGB подсветкой, комплектный контроллер для подключения шести вентиляторов и поддержкой 21 эффекта подсветки, съёмный передний кронштейн для удобной установки вентиляторов и радиаторов, USB 3.2 Gen2 Type-C на передней панели, съёмные заглушки PCIe. Корпус позволяет установить до семи вентиляторов, 360-мм радиатор AIO системы охлаждения на фронтальной панели, видеокарты длиной до 390 мм. В корпус можно установить два 3,5- или 2,5-дюймовых накопителя.