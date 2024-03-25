Судя по всему, это не флагманские модели.

В базе данных SiSoftware Sandra заметили появление нескольких отчётов о тестировании неизвестных графических ускорителей Intel, сообщает Wccftech. По предположениям, это могут быть видеокарты семейства Battlemage, презентацию которых ожидают в этом году.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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Если специалисты правильно интерпретировали наименования, одна из видеокарт предлагает 192 векторных движка, а другая 160. Допуская, что соотношение вычислительных блоков в архитектуре Xe2 не изменилось относительно первого поколения, обнаруженные видеокарты должны предлагать 24 и 20 вычислительных блоков Xe-Cores соответственно. Это меньше, чем у флагманских видеокарт Intel текущего поколения: в графическом процессоре Arc A770 активны все 32 ядра Xe, а в A750 — 28 ядер. Согласно отчётам, обе видеокарты оснащаются 12 ГБ видеопамяти.

Источник изображения: SiSoftware

Что касается производительности, при частоте графического процессора 1,8 ГГц результаты составили 7231 и 6030,66 мегапикселей в секунду для более и менее производительной модели соответственно. Для сравнения, скорость работы Intel Arc A770 и A750 в этом тесте оценивается примерно в 11 и 10 тысяч мегапикселей в секунду.

Если это действительно видеокарты Battlemage, рабочие частоты финальных образцов должны быть значительно выше, а значит в купе с дальнейшими оптимизациями можно рассчитывать на весомую прибавку производительности.

В январе представители Intel отмечали, что видеокарты Battlemage уже тестируются в лабораториях и большая часть команды уже переключилась на следующую серию.