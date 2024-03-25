С их помощью можно менять размер столбцов в проводнике.

Хотя многие пользователи при решении разнообразных задач предпочитают использовать мышь и графический интерфейс программного обеспечения, знание различных сочетаний клавиш зачастую позволяет сэкономить пару-тройку кликов ускоряя рабочий процесс. В Windows есть разные полезные сочетания клавиш, Microsoft приводит их список на официальном сайте и периодически пополняет его, добавляя в операционную систему новые сочетания.

Источник изображения: Florian Krumm, Unsplash

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Недавно в Windows 11 было добавлено два новых сочетания клавиш, с помощью которых можно изменять размеры столбцов в проводнике, сообщает Neowin. Зажав Ctrl и Shift можно использовать стрелки влево и вправо для уменьшения и увеличения столбцов, что может быть полезно в определённых сценариях.

Также специалисты напоминают о возможности задать каждому столбцу точное значение ширины в пикселях. Сделать это можно в окне выбора столбцов. Попасть в него можно выбрав пункт подробнее контекстного меню, вызываемого по клику правой клавишей мыши на любом из столбцов.