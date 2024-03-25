Стали известны подробности о новой технологии Microsoft.

На конференции GDC 2024 стали известны подробности о технологии Microsoft DirectSR, которая ранее была анонсирована как новый API для удобной и быстрой интеграции различных технологий масштабирования в игры, сообщает Wccftech со ссылкой на 4Gamer.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Microsoft работает над DirectSR в сотрудничестве с крупнейшими разработчиками и производителями графических процессоров, AMD, Intel и NVIDIA, каждый из которых имеет в своём портфолио фирменную технологию масштабирования изображения: FSR, XeSS и DLSS соответственно.

Предполагается, что с новым API разработчикам не потребуется реализовывать поддержку каждой из этих технологий отдельно, как сейчас, достаточно будет направить все необходимые данные в DirectSR, который позаботится о предварительной обработке и подготовке всех параметров, а затем подключит необходимый модуль масштабирования.

Основная концепция DirectSR. Источник изображения: Microsoft и 4Gamer

Что ещё интересно, в DirectSR частично интегрирована технология AMD FSR2, которая работает на графических процессорах с поддержкой Compute Shader 6.2, а значит, если в игре подготовлены необходимые параметры, масштабирование можно включить без реализации специальной поддержки FSR2.

Специалисты учитывают возможность появления новых технологий масштабирования и обновление существующих, поэтому DirectSR тоже разрабатывается обновляемым, с возможностью расширения входных параметров и адаптации к новым технологиям. Реализуется поддержка не только графических процессоров, но и нейронных блоков NPU, которые сейчас активно внедряются в новое оборудование для ускорения выполнения различных задач с искусственным интеллектом.

Дата выхода Microsoft DirectSR не называется, судя по всему, технология находится на ранней стадии разработки.