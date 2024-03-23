Возможно, это будут решения начального класса.

По слухам, AMD может использовать для производства будущих видеокарт и APU начального класса 4-нм техпроцесс компании Samsung, передаёт Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @Tech_Reve. Насколько надёжен блогер в плане инсайдерской информации, неизвестно, но подобные слухи уже появлялись ранее.

Источник изображения: Fidel Fernando, Unsplash

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Такому шагу со стороны AMD можно будет найти объяснение — мощности TSMC, скорее всего, практически полностью заняты заказами на производство передовых ускорителей вычислений в связи со стремительным ростом сегмента искусственного интеллекта. Предположений о том, какие конкретно продукты AMD могут производить на мощностях Samsung, на данный момент нет. В числе будущих новинок семейство APU под названием Strix Point на базе архитектур Zen5 и RDNA 3+, их должны представить в этом году.

Также в Wccftech напоминают, что последней крупной потребительской линейкой продуктов для настольных игровых ПК и ноутбуков, производимой на мощностях Samsung, стали видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 семейства Ampere. Эти видеокарты использовали 8-нм техпроцесс Samsung, напротив, серверные ускорители вычислений Ampere производились по 7-нм техпроцессу TSMC.