Новая версия приложения тестируется в инсайдерских сборках.

Microsoft добавила проверку орфографии в «Блокнот» Windows 11, сообщает Neowin со ссылкой на официальный анонс в блоге компании. Новая версия приложения под номером 11.2402.18.0 доступна на каналах Dev и Canary.

Источник изображения: Jan Kahánek, Unsplash

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«Блокнот» будет подчёркивать слова с ошибками и предлагать варианты исправления по клику правой клавишей мыши или по нажатию сочетания клавиш Shift и F10. Также неопознанное слово можно добавить в словарь. Предусмотрено автоматическое исправление распространённых ошибок со списком исключений различных форматов файлов, например, чтобы автозамена не хозяйничала в логах или программном коде. Выбор исключений и другие опции будут доступны в настройках программы.

Источник изображения: Microsoft

На текущий момент проверка орфографии в блокноте доступна для инсайдеров Windows, внедрение будет происходить постепенно. Когда обновлённая версия блокнота станет доступна в стабильных сборках Windows 11, не уточняется.