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Moleculo
MSI представила пару новых автономных роботов для предприятий
Это помощник (кобот) и доставщик.

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MSI представила на выставке NVIDIA GTC 2024 пару автономных роботов (Autonomous Mobile Robot, AMR), построенных на базе платформ NVIDIA Jetson AGX Orin.

Источник изображения: MSI

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Один из роботов под названием AMR-AI-Cobot Pro оснащён манипулятором и предназначен для помощи на производстве. Робот оснащён различными системами, включая систему отслеживания координат в реальном времени, что позволяет выполнять действия с высокой точностью ±1 мм. Второй робот AMR-AI-Delivery Robot Pro предназначен для доставки и в зависимости от оснащения может перемещать предметы массой до 300 или 600 кг. Для зарядки каждого робота необходимо до 2 часов, при этом кобот может работать до 4 часов, а доставщик до 8 часов.

Источник изображения: MSI

Роботов можно адаптировать для различных отраслей промышленности, включая полупроводниковую, электронную и пищевую. Они обладают набором интеллектуальных возможностей, могут распознавать объекты, лица и речь. В программном обеспечении предусмотрена возможности создания трёхмерных навигационных маршрутов, а также возможности интеграции с различными приложениями и подключения к системам предприятия посредством API.

#msi #роботы
Источник: msi.com
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