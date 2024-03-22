1200-ваттный ENERMAX PlatiGemini — первый подобный блок питания.

Компания ENERMAX объявила о выпуске первого универсального блока питания, который поддерживает несколько стандартов для подключения материнских плат, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: ENERMAX

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Модель PlatiGemini мощностью 1200 Вт поддерживает стандарт ATX12VO и совместима с материнскими платами 12VO, которые оснащены 10-контактным разъёмом питания. Одновременно с этим блок питания можно использовать в системах с платами, которые используют 24-контактный разъём питания. Также блок соответствует стандартам Intel ATX 3.1 и PCIe 5.1, предлагая разъём 12V-2x6 для подключения питания современных видеокарт. ENERMAX PlatiGemini — это универсальный блок питания, адаптируемый к любым текущим и будущим требованиям.

Источник изображения: ENERMAX

Компания заявляет, что 1200-ваттный ENERMAX PlatiGemini обладает сертификатом 80PLUS Platinum и использует японские высокотемпературные конденсаторы 105°C промышленного класса, обеспечивая эффективность до 94% при типичных нагрузках и эффективность 74% при нагрузке 2%.

Источник изображения: ENERMAX

В системе охлаждения блока используется 135-мм вентилятор на двойном шарикоподшипнике. Поддерживается полупассивный режим: вентилятор не вращается, пока нагрузка не превысит 60% или температура блока питания не достигнет определённого значения. Предусмотрен режим реверсивного вращения для самоочистки от пыли. Блок обладает полностью модульной конструкцией с кабелями в сетчатой оплётке. В комплект входит набор из 27 гребней для укладки и фиксации кабелей.